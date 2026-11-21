تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتي أسفرت عن رفع 790 طنًا، من خلال الحملات اليومية التي تنفذها الوحدات المحلية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت الحملات رفع 110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و100 طن بمركز كفر الزيات، و85 طنًا بحي أول طنطا، و75 طنًا بمركز قطور، فيما بلغت الكميات المرفوعة 60 طنًا بكل من مركز طنطا وحي ثان المحلة الكبرى ومركزي السنطة وبسيون.

رفع تلال واكوام القمامة

وتضمنت الأعمال رفع 50 طنًا بكل من مركز المحلة الكبرى ومركز سمنود، و40 طنًا بكل من حي ثان طنطا ومركز زفتى.

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة، وتكثيف جهود الوحدات المحلية في رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين، وسرعة التعامل مع أي بؤر، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويوفر بيئة نظيفة لأهالينا.