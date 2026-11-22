تواصل الأجهزة التنفيذية في الإسماعيلية حملاتها الميدانية لغلق وتشميع الورش المخالفة، حفاظًا على راحة المواطنين وسلامتهم والحد من مصادر الإزعاج والتلوث داخل المناطق السكنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الورش الحرفية والأنشطة المقلقة للراحة داخل الكتل السكنية، ومواجهة التشغيل دون ترخيص،

وتؤكد المحافظة استمرار الحملات على الورش غير المرخصة، خاصة الأنشطة التي سبق التنبيه على أصحابها بضرورة توفيق أوضاعهم والتقدم للاستفادة من الوحدات والورش المخصصة داخل مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، بعيدًا عن الكتل السكنية، إلا أنهم لم يلتزموا باتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، نفذ حي ثان الإسماعيلية حملة لغلق وتشميع عدد ٣ ورش حرفية مقلقة للراحة بمنطقتي حي السلام والحكر، شملت أنشطة السمكرة والشكمان والألوميتال، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة بإشراف المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم، نائب رئيس الحي، وهاني الصادق، مدير مركز إصدار التراخيص، وقسم المحلات، وعلي صالح، رئيس قسم الإشغالات، وفِرق العمل المعاونة.

وتشدد المحافظة على أن حملات الغلق والتشميع مستمرة ولن تقتصر على منطقة بعينها، مع متابعة الأنشطة الحرفية التي تتسبب في إزعاج المواطنين أو تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد محافظة الإسماعيلية أن الباب ما زال مفتوحًا أمام أصحاب الورش الحرفية للاستفادة من الوحدات المخصصة بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، والتقدم بطلبات للحصول على ورش بديلة وممارسة أنشطتهم في إطار قانوني ومنظم، بما يحقق مصالح أصحاب الأعمال ويحافظ على حقوق المواطنين في بيئة سكنية آمنة وهادئة.

وأوضحت رئيس حي ثان أن الهدف ليس التضييق على أصحاب الحرف أو تعطيل مصادر رزقهم، وإنما تنظيم الأنشطة الحرفية ونقل الورش المقلقة للراحة إلى الأماكن المخصصة لها، وتحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

وأكدت على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع دعوة أصحاب الورش إلى سرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل قبل التعرض للإجراءات القانونية.