واصلَت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمصانع ومعامل تصنيع المنتجات الغذائية، للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات القانونية والصحية.

وأسفرت حملة إدارة تموين القنطرة شرق عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن بقرية جلبانة، والتحفظ على ٦٢ قرص جبن رومي، بوزن ١٢ كجم للقرص الواحد، بإجمالي وزن ٧٤٤ كجم، بالإضافة إلى ٢٤ شيكارة ملح طعام مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر تموينية متنوعة، بواقع ٤ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.