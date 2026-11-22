أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، فتح باب التقدم للدورة الجديدة من جوائز الترجمة لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، والتي تضم خمس جوائز تحمل أسماء نخبة من أبرز رموز الفكر والثقافة المصرية، تقديرًا لإسهامات المترجمين ودورهم في نقل المعارف والآداب والعلوم إلى اللغة العربية.

وتشمل الجوائز جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية، وجائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، وجائزة الترجمة للشباب، إلى جانب جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل الأعمال.

وتبلغ قيمة كل من جوائز جابر عصفور وجمال حمدان وسميرة موسى خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى درع تذكاري وشهادة تقدير، فيما تُمنح جائزة الترجمة للشباب لثلاثة فائزين؛ يحصل الفائز بالمركز الأول على خمسة وعشرين ألف جنيه، والثاني على خمسة عشر ألف جنيه، والثالث على عشرة آلاف جنيه، إلى جانب درع تذكاري وشهادة تقدير لكل منهم. أما جائزة رفاعة الطهطاوي، التي تُمنح لأحد كبار المترجمين عن مجمل أعماله، فتبلغ قيمتها مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى درع تذكاري وشهادة تقدير.

وتستهدف جائزة جابر عصفور الأعمال المترجمة المتميزة في مجالات الرواية والشعر والقصة القصيرة والنصوص المسرحية والسيرة الذاتية وأدب الرحلات والدراسات المتعلقة بالترجمة، بينما تُعنى جائزة جمال حمدان بالأعمال المترجمة في مجالات الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ والجغرافيا والآثار وإدارة الأعمال. وتحتفي جائزة سميرة موسى بالأعمال المتميزة في مجالات الثقافة العلمية وتبسيط العلوم وفلسفة العلوم وتاريخ العلوم والتكنولوجيا، في حين تفتح جائزة الترجمة للشباب المجال أمام المترجمين دون سن الأربعين للتنافس بأعمالهم المتميزة في مختلف المجالات المعرفية.

أما جائزة رفاعة الطهطاوي، فتُمنح تقديرًا لإسهامات أحد كبار المترجمين في نقل وترجمة الأعمال التي شكلت نقلة معرفية وثقافية في المكتبة العربية، وجهوده في مجال الترجمة ومشاركته في تأسيس مشروعات ثقافية كبرى.

ويشترط للتقدم إلى جوائز جابر عصفور وجمال حمدان وسميرة موسى وجائزة الترجمة للشباب أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا لدى إحدى دور النشر المصرية أو العربية، وأن يكون حاصلًا على حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل حقوق الترجمة والنشر باللغة العربية، وأن تكون الترجمة من اللغة الأصلية مباشرة، وألا يكون العمل قد سبق ترجمته. كما يشترط أن تكون الطبعة الأولى للعمل قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة، بدءًا من عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة. ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه، كما لا يجوز لمن سبق له الفوز بالجائزة في الدورات السابقة التقدم إليها إلا بعد مرور خمس سنوات. وبالنسبة إلى جائزة رفاعة الطهطاوي، يشترط أن تكون الأعمال منشورة عن دور نشر مصرية أو عربية، وحاصلة على حقوق الملكية الفكرية، وأن تكون جميع الترجمات عن اللغة الأصلية.

وتُمنح الجوائز للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وفق معايير تتضمن أهمية العمل المترجم، ودقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة والحفاظ على مضمون العمل الأصلي وروحه، وجودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب وسلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، فضلًا عن مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها، والجهد المعرفي المبذول من المترجم، بما يشمله من مقدمات وتعليقات وحواشٍ. وتُضاف إلى هذه المعايير في جائزة الترجمة للشباب الفهارس الفنية والببليوجرافيا، بينما تخضع الأعمال المتقدمة لجائزة رفاعة الطهطاوي لمعايير أصالة الأعمال المترجمة وجودتها وإتقانها ومدى استجابتها لاحتياجات الثقافة القومية.

ويتطلب التقدم للجوائز الأربع المخصصة للأعمال المترجمة تقديم نموذج المشاركة، الذي يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وتعريف بالعمل المترجم لا يزيد على ألف كلمة، وسيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، وخمسة أصول من العمل المترجم وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. أما جائزة رفاعة الطهطاوي، فيتطلب التقدم إليها تقديم نموذج المشاركة، وسيرة ذاتية حديثة ومفصلة، وخمسة أعمال مترجمة، بالإضافة إلى نسخة واحدة من النص الأجنبي لكل عمل.

وتُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد والهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين، مع التأكيد أن القيمة المالية لكل جائزة تُمنح كاملة للمترجم، وأن المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فازت بالجائزة أم لم تفز.

ويبدأ تلقي الترجمات والمستندات المطلوبة اعتبارًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٦ وحتى السابع عشر من يناير ٢٠٢٧، من خلال التسليم باليد أو البريد المصري إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة، وذلك يوميًا باستثناء يومي الجمعة والسبت، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ويستقبل المركز المشاركات بمقره الكائن في 1 شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة، أو بالدور الأول بمبنى وزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الجوائز تأكيدًا لرسالة المركز القومي للترجمة في الاحتفاء بالمترجم بوصفه شريكًا أصيلًا في صناعة المعرفة، وتقديرًا لدوره في مد جسور التواصل بين الثقافات، وإتاحة منجزات الفكر الإنساني للقارئ العربي.