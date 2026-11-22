وقعت إندونيسيا اليوم /الأحد/ مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية "تاريخية" من شأنها إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90 % من الصادرات الإندونيسية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 10 سنوات، بما يفتح أمام جاكرتا أسواقًا تضم نحو 450 مليون مستهلك.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإندونيسي- في بيان بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها - أنه جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية أخرى مرافقة لحماية الاستثمار، بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتمثل الاتفاقيتان خطوة مهمة ضمن مساعي جاكرتا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية على المستوى العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإندونيسي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للبيان.

كما أضاف البيان أنه "بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات، ستنخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الإندونيسية إلى الاتحاد الأوروبي إلى صفر بالمئة".