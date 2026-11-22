كشف الموزع الموسيقي أمير محروس تفاصيل تعاونه مع المطرب توو ليت في أغنية «سيبيني»، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مشيدًا بموهبة توو ليت وقدرته على تقديم لون فني مختلف يجذب الجمهور.

وقال أمير محروس في بيان صحفي: «سعيد بالتعاون مع توو ليت، فهو نجم موهوب ومختلف، وسعيد أيضًا بالتعاون مع معتز ماضي وجورج نبيل، والتجربة كانت ممتعة بالنسبة لي».

وأضاف محروس أن أغنية «سيبيني» تحمل طابعًا رومانسيًا مميزًا، وتتناسب مع الأجواء الشتوية، موضحًا: «أغنية سيبيني جميلة ورومانسية، وأعتقد أنها مناسبة جدًا لأجواء الشتاء، لما تحمله من حالة عاطفية ومشاعر تتماشى مع طبيعة هذا الموسم».