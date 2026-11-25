أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية اليوم عن تمكن جمعية الأورمان من تسليم عدد (2572)كشكاً لأهالي القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة لتوفير مصدر رزق دائم ومستدام لهم.

توجيهات محافظ تضامن الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المديرية تتعاون وتتكاتف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

فتح أبواب الرزق



من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم لم يقتصر على تسليم جسم الكشك فقط، بل شمل تجهيزه بالكامل بالأجهزة؛ حيث تم تسليم ثلاجة وتوصيل كافة المرافق والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم بضائع أولية لضمان بدء المشروع فوراً وتوفير دخل دائم للأسر المستفيدة.

تبادل الخبرات



وأضاف «شعبان» أن اختيار الحالات المستحقة يتم وفق أبحاث ميدانية دقيقة وبالتنسيق التام مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، وأصحاب العجز، والأسر الأولى بالرعاية، لتحويلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على النفس.

والجدير بالذكر أن لجمعية الأورمان تدخلات تنموية وإنسانية متعددة في محافظة الغربية لا تقتصر على تقديم المشروعات الصغيرة، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل وإعمار المنازل المتهالكة، وتوزيع المساعدات الموسمية والغذائية، وتقديم الخدمات الطبية وإجراء عمليات القلب والعيون لغير القادرين.