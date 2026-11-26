كشفت بيانات أرباح بنك اليابان عن تراجع صافي الدخل خلال النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027، بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المدفوعات على الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وساهمت توزيعات الأرباح من حيازات البنك من الصناديق المتداولة في البورصة في تعويض جزء من ارتفاع تكاليف الفائدة، إلا أن البيانات تسلط الضوء على الضغوط التي تفرضها زيادات أسعار الفائدة على الميزانية العمومية لبنك اليابان.

ومنذ خروجه في 2024 من برنامج التحفيز النقدي الضخم الذي استمر نحو عقد، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي قصير الأجل عدة مرات، كان آخرها في سبتمبر، ليصل حاليًا إلى 1.25%.

ويدفع بنك اليابان فائدة بنسبة 1.25% على الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لديه، ضمن آلية تستهدف إبقاء أسعار الفائدة في سوق النقد بالقرب من مستوى سعر الفائدة الأساسي.

وبلغت مدفوعات البنك على هذه الفوائد 1.91 تريليون ين، بما يعادل نحو 12 مليار دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، مقارنة مع 1.27 تريليون ين في الفترة نفسها من العام السابق.

وتجاوزت مدفوعات الفائدة ما حققه بنك اليابان من إيرادات فوائد على حيازاته من السندات الحكومية اليابانية، والتي بلغت 1.43 تريليون ين خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، حقق البنك مكاسب بقيمة 2.01 تريليون ين من حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة، شملت توزيعات أرباح بقيمة 1.69 تريليون ين.

وبشكل عام، تراجع صافي دخل بنك اليابان إلى 1.55 تريليون ين خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، مقابل 1.71 تريليون ين في الفترة نفسها من العام السابق.

ويحول بنك اليابان معظم صافي الدخل الذي يحققه سنويًا إلى الحكومة، التي تستخدم هذه الإيرادات في تمويل الإنفاق العام؛ وبالتوازي مع رفع سعر الفائدة قصير الأجل، بدأ البنك في خفض مشترياته من السندات لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة، في إطار جهود تطبيع سياسته النقدية.

وانخفض إجمالي أصول بنك اليابان بنسبة 10.1% إلى 625.51 تريليون ين بنهاية سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع حيازاته من السندات وانخفاض حجم الإقراض.