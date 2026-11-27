أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، المسلمين بتقوى الله، والتوبة إليه والإخلاص له وحسن عبادته.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة، التي ألقاها اليوم، بالمسجد الحرام: "لقد جبل الإنسان على الأخذ بالحيطة والحذر والنفور من مواطن الخطر، والبعد عن المهالك والضرر وتجنب كل ما يؤذي البشر حرصًا على البقاء والأمان، وطلبًا للسلامة والاطمئنان".

وأضاف: "لا يخاطر المؤمن بإيمانه وتوحيده، ولا يخاطر بصلاته وعمود دينه، ولا يخاطر بنفسه فيتعاطى ما يكون سببًا في ذهاب عقله وتعطيله".

وبيّن أن المخاطر كثيرة منها قتل النفس التي حرم الله، والبغي والعدوان، والتعرض للشبهات التي تضلل العقل وتغوي النفس، والاقتحام في موارد الشبهات مثل المواقع السيئة لمشاهدة ما يخدش الحياء، وصحبة رفاق السوء، والمخاطرة بالمبادئ طلبًا لأمور دنيوية.

وأكد أن من الواجب على المرء ألا يخاطر بنفسه فيخالل من لا يرتضي دينه ولا يحمد خلقه، إذ أثر الصاحب على صاحبه عظيم.

وبيّن أن المخاطرة بالنفس لا تحمد إلا لغرض شرعي صحيح أو حاجة معتبرة، وأن مغبات المخاطرة وخيمة، وآثارها جسيمة.

وأشار إلى أن المرء قد يخاطر في بعض الأمور فيفقد نفعها ويجد غبها، فالاستشارة عين الهداية والرشاد، وقد خاطر من استبد برأيه فضلّ عن السداد.

واختتم الخطبة قائلًا: "قد يخاطر المرء في هذه الدنيا بأشياء كثيرة، لكن المصيبة الأعظم أن يخاطر بدينه الذي لا يقبل المخاطرة بحال، إذ هو أغلى ما يملكه ورأس المال".



