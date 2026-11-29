يستعد مجلس الأمن الدولي لإجراء جولة عاشرة من التصويت الاستطلاعي، غدًا /الاثنين/، لاختيار مرشح لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، في ظل استمرار اعتراض دول دائمة العضوية على المرشحين، مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش في 31 ديسمبر المقبل.

و ستجرى الجولة الجديدة باستخدام بطاقات اقتراع ملونة للتمييز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية والدول العشر المنتخبة، وقد تم اختيار البحرين وبريطانيا للإشراف على فرز الأصوات.

وتأتي الجولة المرتقبة بعدما أخفق التصويت التاسع، الذي أُجري في 20 نوفمبر الجاري، في تحقيق اختراق، إذ واجه جميع المرشحين الثمانية معارضة من دولة واحدة على الأقل من الدول دائمة العضوية، التي تتمتع بحق النقض «الفيتو».

وبحسب نتائج غير رسمية جرى تداولها عقب الجولة السابقة، حصلت مرشحة كوستاريكا ريبيكا جرينسبان على عشرة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية، فيما حصل الأرجنتيني رافائيل جروسي على ثمانية أصوات مؤيدة وستة معارضة، بينها ثلاثة أصوات من الدول الدائمة.

وحصلت المرشحة الإماراتية لانا زكي نسيبة على سبعة أصوات مؤيدة وستة معارضة، بينها ثلاثة من الدول الدائمة، بينما نالت مرشحة جويانا كارولين رودريجيز بيركيت ستة أصوات مؤيدة ومثلها معارضة، بينها صوتان من الدول الدائمة. ويواصل أربعة مرشحين آخرين السباق، بينهم مرشحان من الإكوادور، وآخران من تركيا وأوغندا.

وتكتسب الجولة العاشرة أهمية خاصة، إذ ستعادل عدد جولات التصويت الاستطلاعي التي شهدتها عملية اختيار الأمين العام عام 1996، وهو أعلى عدد منذ بدء استخدام هذه الآلية عام 1981، مما يعكس صعوبة التوصل إلى توافق بشأن خليفة جوتيريش.

وتُعد الجولات الاستطلاعية التى يجريها مجلس الامن غير ملزمة، وتهدف إلى قياس حجم التأييد والمعارضة للمرشحين قبل الانتقال إلى التصويت الرسمي.

وبموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، تتولى الجمعية العامة تعيين الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن، التي تتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، وذلك لاختيار أمين عام جديد قبل انتهاء ولاية جوتيريش بنهاية العام الجاري.