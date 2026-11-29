أعلن المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية كيم سونج وان، اليوم /الأحد/، موافقة الرئيس لي جاي ميونج على تعيين لي يونج تشول وزيرا للعدل.

وقال المتحدث- حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)- إن الموافقة الرئاسية صدرت يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أقرت فيه لجنة التشريعات والقضاء بالجمعية الوطنية تقرير جلسة الاستماع الخاصة بالمرشح، بدعم من نواب الائتلاف الحاكم.

وبهذا التعيين، يتولى لي يونج تشول حقيبة وزارة العدل التي ظلت شاغرة منذ استقالة الوزير السابق جونج سونج هو، في 26 أغسطس الماضي.

وكان الرئيس لي قد رشح في البداية النائب عن الحزب الديمقراطي كيم سيونج وون لتولي المنصب ضمن تعديل وزاري أعلنه في 30 أغسطس الماضي، إلا أن الأخير سحب ترشيحه بعد 20 يوما على خلفية اتهامات بممارسة ضغوط على وزارة سلامة الغذاء والدواء عام 2021، لتسريع الموافقة على إجراء تجارب سريرية لعلاج مخصص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعقب انسحاب المرشح الأول، اختار الرئيس لي يونج تشول الذي كان يشغل منصب مفوض إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، مرشحا جديدا لتولي وزارة العدل، وأعلن ترشيحه رسميا في 6 نوفمبر الماضي.