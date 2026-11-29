ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجمعة السوداء بنسبة 11% إلى 13.1 مليار دولار ، متجاوزًا توقعات شركة أدوبي أناليتكس الأمريكية لبرمجيات الابداع والتسوق الرقمي، مع إقبال المستهلكين على شراء الألعاب والأجهزة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخزين السلع الأساسية، رغم الضغوط التي يفرضها التضخم على ميزانيات التسوق خلال موسم العطلات.

وتجاوز إجمالي الإنفاق توقعات أدوبي البالغة نحو 12.9 مليار دولار، مدفوعًا بالعروض والخصومات على الملابس والأجهزة المنزلية، في الوقت الذي يسعى فيه تجار التجزئة إلى جذب المستهلكين الأمريكيين الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وأسعار الوقود بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأظهرت بيانات أدوبي أن الإلكترونيات ومنتجات الألعاب كانت من بين الفئات الأكثر مبيعًا، بينما استفاد المستهلكون أيضًا من الخصومات لشراء السلع اليومية الأساسية، بما في ذلك مستلزمات التنظيف ومنتجات رعاية الحيوانات الأليفة ومنتجات النظافة الشخصية.

وتأتي هذه النتائج في وقت لا يزال فيه التضخم، الذي يبلغ 3.8%، يضغط على ميزانيات الأسر الأمريكية.

وفي المقابل، انخفضت حركة المتسوقين داخل المتاجر بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل نحو 930 مليون زيارة خلال الجمعة السوداء، وفقًا لشركة باس باي المتخصصة في تحليلات البيانات الجغرافية.

وتشكل الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت طرفي واحدة من أكثر الفترات نشاطًا في قطاع التجزئة الأمريكي خلال العام.

وتتوقع أدوبي أن يرتفع الإنفاق عبر الإنترنت خلال إثنين الإنترنت بنسبة 6.2% إلى 15.1 مليار دولار، ليساهم في إجمالي مبيعات يقدر بنحو 47.5 مليار دولار خلال فترة التسوق الممتدة على مدار 5 أيام بمناسبة عيد الشكر.

ومن المتوقع أن تسهم خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” بنحو 1.09 مليار دولار من الإنفاق عبر الإنترنت خلال إثنين الإنترنت، بزيادة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات أدوبي أناليتكس.

وفي الوقت نفسه، يتزايد اعتماد المستهلكين على أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار واختيار المنتجات.

وأظهرت بيانات أدوبي أن الزيارات القادمة من روبوتات المحادثة والمتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول إلى عمليات شراء بمعدل أعلى بنسبة 68% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامي دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في توجيه قرارات الشراء خلال موسم التسوق.