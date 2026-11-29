تعتزم مؤسسة التنمية الصناعية المملوكة لحكومة جنوب إفريقيا استثمار 4.5 مليار راند، أى بما يعادل نحو 257 مليون دولار، ضمن خطة لإنقاذ شركة «تونجات هوليت»، إحدى أقدم وأكبر شركات إنتاج وتكرير السكر في البلاد، من الانهيار المالي، وسط مخاوف بشأن تداعيات أزمتها على الإنتاج الزراعي والوظائف وإمدادات السكر المحلية.

وذكرت منصة "بيزنس انسايدر أفريكا" الإخبارية أن المؤسسة وافقت في أغسطس الماضي على خطة للاستحواذ على حصة تبلغ 27.78% في كيان استثماري تابع لمجموعة "فيجن"، التي تسعى للاستحواذ على حصة في أعمال "تونجات هوليت" للسكر، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال مشروطًا باستيفاء عدد من المتطلبات المالية والتنظيمية العالقة.

وأوضحت أن المؤسسة وافقت أيضًا، في 20 نوفمبر الجاري، على توفير تمويل إضافي بقيمة 350 مليون راند لدعم استمرار عمليات الشركة والحفاظ على خطة إعادة هيكلتها، إلا أن تأخر إتاحة التمويل دفع الشركة إلى مطالبة مزارعي قصب السكر بوقف توريد المحصول إلى مصانعها اعتبارًا من 25 نوفمبر الجارى.

وتواجه الشركة، التي تأسست قبل 134 عامًا، أزمة مالية ممتدة منذ الكشف عن مخالفات محاسبية كبيرة عام 2019، قبل دخولها إجراءات الإنقاذ وإعادة الهيكلة في أكتوبر 2022، فيما زادت الضغوط عليها نتيجة المنافسة مع واردات السكر البرازيلي الأقل تكلفة، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتأخر تطوير صناعة الإيثانول المحلية.

وتدير "تونجات هوليت" ثلاثة مصانع للسكر بطاقة إجمالية تتجاوز 4.8 مليون طن من قصب السكر سنويًا، وتمتد أنشطتها إلى ست دول في منطقة الجنوب الإفريقي، مما يجعل استمرار عملياتها ذا أهمية كبيرة لسلاسل الإمداد الزراعي والصناعي.

وتثير الأزمة مخاوف بشأن مستقبل آلاف العاملين والمزارعين المرتبطين بالشركة، في وقت يوفر فيه قطاع السكر في جنوب إفريقيا أكثر من 270 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم سبل معيشة نحو مليون شخص.

وأكدت مؤسسة التنمية الصناعية مواصلة المشاورات مع الجهات المشرفة على إعادة هيكلة الشركة والمستثمرين والمقرضين ومزارعي قصب السكر، بهدف معالجة مشكلات التمويل واستكمال الترتيبات اللازمة لإنقاذ الشركة وضمان استمرارية نشاطها.