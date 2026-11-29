في مؤشر جديد على تطورات العلاقات العراقية الإيرانية، أعلنت طهران دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لضبط الحدود والسيطرة على المنافذ الحدودية، وذلك خلال مباحثات جمعت مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة طهران.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة ملف المنافذ الحدودية وخطط انتشار القوات الأمنية العراقية، التي وضعتها الحكومة بهدف إحكام السيطرة على الحدود.

كما بحث الجانبان ملف الجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة داخل الأراضي العراقية، والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، في إطار التحركات العراقية لتعزيز الرقابة الأمنية وفرض سيطرة الدولة على المعابر الحدودية.

وتأتي هذه المباحثات بعد أيام من إعلان العراق إغلاق معابره غير الرسمية مع دول الجوار، وهي خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتشديد الرقابة على الحدود ومواجهة الأنشطة غير القانونية، وسط حساسية الملف الأمني بين بغداد وطهران.

وفي سياق متصل، أكد الجانب الإيراني استعداده لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، بشرط الموافقة على المقترح الذي تقدمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لما أورده البيان العراقي.

وسبق لقاء عراقجي اجتماع آخر جمع العبودي بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي شدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية المشتركة بين البلدين، وإرساء الأمن على الحدود، مع تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وتكشف هذه التحركات عن أهمية الملف الحدودي في حسابات بغداد وطهران، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز سيطرتها الأمنية على أراضيها، والحفاظ على قنوات التواصل مع إيران، بالتزامن مع تطورات إقليمية متسارعة تلقي بظلالها على أمن المنطقة وممراتها الحيوية.





