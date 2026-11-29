أصدر محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم /الأحد/ قراراً بإجراء حركة محدودة بالوحدات المحلية، شملت النقل والندب والتكليف بمهام وظيفية جديدة؛ وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتسريع معدلات الإنجاز بالملفات الحيوية.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن الحركة شملت تكليف كل من سمير سعد البلاصي رئيساً للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، ومحمود محمد بهاء بتسيير أعمال رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وعلي أحمد ياسين بتسيير أعمال رئاسة الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، وأحمد محمد عبد الراضي مديراً للحملة الميكانيكية بمدينة أبو سمبل السياحية.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام القيادات المكلفة بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تحقيق معدلات إنجاز أسرع في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.

كما وجه محافظ أسوان بأهمية المتابعة المستمرة للمرافق العامة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها؛ بما يعزز الانضباط الإداري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف المدن والقرى.

وأشار محافظ أسوان إلى أن الحركة تستهدف تجديد الدماء بالقيادات المحلية، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتسريع إنجاز الملفات الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي سياق آخر، أكد أسامة رزق نائب محافظ أسوان على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات بالمراكز التكنولوجيه بالوحدات المحلية، مع تذليل المعوقات لضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة.

ووجه رزق - خلال الاجتماع الذى عقده مع نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والعاملين بها - بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، إلى جانب رفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وتحسين إدارة منظومة المخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية بما يعزز المظهر الحضارى لعروس المشاتي أمام مواطنيها وزائريها من الأفواج السياحية.

كما أجرى نائب المحافظ جولة ميدانية بالمركز التكنولوجي بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات إنجاز المعاملات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للضوابط المنظمة.