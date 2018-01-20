فتح بوغازي عزبة البرج وميناء دمياط للصيد والملاحة ..فيديو

صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط، بأنه تقرر فتح بوغاز عزبة البرج فجر اليوم، السبت، أمام مراكب الصيد للخروج لرحلات الصيد ومعاودة نشاط الرحلات من جديد بعد تحسن الأحوال الجوية.





وفي نفس السياق، أعلن ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن إدارة الحركة بميناء دمياط، قررت إعادة فتح بوغاز الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض سرعة الرياح إلى 20 عقدة والأمواج إلى مترين.





وأشار إلى أنه تم دخول سفينة حاويات ويجرى خروج سفن البضائع العامة التى أنهت إجراءاتها، كما عادت عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة لمعدلاتها الطبيعية.





وكانت محافظة دمياط قد تعرضت على مدار يومين لموجة من الطقس السيئ والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة ما تسبب في إغلاق البوغاز ومنع السفن من الدخول أو الخروج خوفا من تحطم السفن وغرقها وكذلك منع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد.