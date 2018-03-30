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فن

تامر حسنى يحيى حفله الأول فى السعودية اليوم

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:11 ص
صدى البلد
سمر سعد
يحيى مساء اليوم الجمعة الفنان تامر حسنى حفله الأول فى السعودية وتحديدا بمدينة جدة السعودية وبالتحديد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجوار شاطئ البحر الأحمر ومرسى اليخوت.

ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG".

وتم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، فتحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللوان الابيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللون الأسود وهو ما يضفي أجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية الشقيقة.
تامر حسنى يحيى حفله الأول فى السعودية اليوم

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