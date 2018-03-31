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بنات البلد

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

السبت 31/مارس/2018 - 08:35 ص
بسمة بوسيل زوجة تامر
بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى
هاجر هانئ
خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، الأنظار بجمال إطلالتها وأناقتها في أحدث صورها على "إنستجرام".

تألقت بسمة بفستان من توقيعها تميز بأنه محتشم وطويل مستوحى من الثقافة العربية، كما اعتمد الفستان على القماش المخملي الراقي مما أضفى عليها رونق وشموخ المرأة العربية.

واعتمدت الفنانة المغربية على شعرها المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا هادئا ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، مما منحها إطلالة أنيقة.
زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور
زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور
زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور
زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

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