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خالد أبوبكر يطالب الدولة بمنح محمد صلاح وسام التفوق الرياضي.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 10:18 م
الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر
نورا المري
ناشد الإعلامي خالد أبو بكر، الدولة المصرية، بتكريم رسمي لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، ومنحه نوطاً من أنواط الامتياز لتفوقه في المجال الرياضي.

وقال "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت، إنه وجب على الدولة تكريم الفريق الوطني الذي وصل إلى كأس العالم، قائلاً: تكريم هذا الجيل من الفريق القومي لأنه يستحق وساماً رسمياً من الدولة.

وأشار الإعلامي إلى أن تنافس محمد صلاح مع ميسي على الحذاء الذهبي، أمر له تحليلات سياسية كبيرة، وهناك دول تدفع كثيرًا لتصل لهذه المكانة.

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