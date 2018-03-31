خالد أبوبكر يطالب الدولة بمنح محمد صلاح وسام التفوق الرياضي.. فيديو

ناشد الإعلامي خالد أبو بكر، الدولة المصرية، بتكريم رسمي لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، ومنحه نوطاً من أنواط الامتياز لتفوقه في المجال الرياضي.





وقال "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت، إنه وجب على الدولة تكريم الفريق الوطني الذي وصل إلى كأس العالم، قائلاً: تكريم هذا الجيل من الفريق القومي لأنه يستحق وساماً رسمياً من الدولة.



