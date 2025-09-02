أمين الإفتاء: نزول إفرازات بنية بعد النفاس لا تبطل الصلاة إلا بشروط

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال لإحدى السيدات، حول ما إذا كانت الإفرازات البنية بعد النفاس تُبطل الصلاة؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن نزول الإفرازات أو العلامات البنية بعد فترة النفاس لا تُبطل الصلاة إلا إذا كانت متصلة بالنفاس أو الحيض بشكل مباشر.

أمين الإفتاء: نزول الإفرازات بعد فترة النفاس لا يبطل الصلاة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يتوقف على طبيعة هذه الإفرازات فإن كانت متصلة بالحيض أو النفاس فهي تُعد امتدادًا له، وبالتالي تُلزم المرأة بترك الصلاة حتى ترى علامة الطهر الواضحة، وهي عادة الجفوف التام أو القَصّة البيضاء.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا كانت مقدمة للحيض، وليست متصلة به، ولا يصحبها دم صريح، فلا يُعتد بها، وتبقى المرأة على طهارتها وتصلي".

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المرأة يمكنها التيقن من الطهر بوضع قطعة من القطن أو نحوها للتأكد من انقطاع الأثر تمامًا، وإذا لم يظهر أي لون أو أثر، تعتبر بذلك طاهرة ويجب عليها أداء العبادات.