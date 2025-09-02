بحضور قيادات سياسية ودينية.. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي غدا

أعلن الجامع الأزهر الشريف، تنظيم احتفالية كبرى غدا، الأربعاء، عقب صلاة المغرب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتعقد الاحتفالية، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

كما سيحضر الاحتفالية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف وكبار المسئولين في الدولة.

وتُنقل الاحتفالية على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، والصفحة الرسمية للجامع الأزهر الشريف.