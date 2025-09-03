قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في إسرائيل .. نصف جنود الاحتياط يرفضون الاستدعاء
كيف نحيي ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء تكشف عن الطريقة الشرعية
روسيا: نتطلع إلى تعزيز إمدادات أنظمة صواريخ «إس - 400» إلى الهند
ترامب يعلن مقتـ.ـل 11 من «إرهابيي المخدرات» في هجوم أمريكي على قارب فنزويلي
أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي
نجم محبوب.. أسامة عرابي: تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي «قرار صائب»
عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف
صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل
لإعادة الانضباط والثقة.. ناقد رياضي: الأهلي يحتاج مدربًا بشخصية «جوزيه»
بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل
مصرع جميع السكان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بترسين السودانية
بمرسوم تشريعي| أحمد الشرع يستحدث وزارة لـ «الطاقة» لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية بسوريا
حكم أخذ نسبة من أجر العمال مقابل توفير فرصة عمل لهم؟.. الإفتاء يجيب

الإفتاء
الإفتاء

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ياسر من سوهاج، الذي قال إنه يعمل مقاول عمال ويقوم بجمع العمال وتشغيلهم، ويتقاضى 20 جنيهًا من أجر كل عامل، متسائلًا عن حكم هذا المبلغ شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا مانع شرعًا من حصول الشخص الذي ينظم ويشرف على العمال – كالمقاول أو "مقاول الأنفار" – على نسبة من أجر العامل، طالما أن ذلك يتم بعلم العامل ورضاه، وهو أمر متعارف عليه بين الطرفين.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يقوم به السائل هو من باب السعي والتسبب في الرزق للغير، وأن الحصول على مبلغ معين مقابل هذا الجهد لا حرج فيه، خاصة إذا كان معروفًا ومقبولًا لدى العمال، ويأتي في مقابل خدمة حقيقية تتضمن التنسيق وتوفير فرص العمل لهم.

دعاء لجلب الرزق بسرعة البرق

ومن الأسباب التي تعينك إلى جانب دعاء لجلب الرزق بسرعة البرق يقول الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، بضرورة المواظبة على ما يلي:

1- الإكثار من الصلاة على النبي فيصلي عليك الله تعالى وملائكته ويكفيك الهم أي يرزقك.

2- الإكثار من الاستغفار لما سبق بيانه في نصيحة سيدنا نوح إلى قومه.

3- بر الوالدين.

4- صلة الرحم إن البر والصلة لقول النبي : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

5- الدعاء قائلا: ادعو وقولوا: «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
اسراء عروس حلوان
ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
