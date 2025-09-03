حكم أخذ نسبة من أجر العمال مقابل توفير فرصة عمل لهم؟.. الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ياسر من سوهاج، الذي قال إنه يعمل مقاول عمال ويقوم بجمع العمال وتشغيلهم، ويتقاضى 20 جنيهًا من أجر كل عامل، متسائلًا عن حكم هذا المبلغ شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا مانع شرعًا من حصول الشخص الذي ينظم ويشرف على العمال – كالمقاول أو "مقاول الأنفار" – على نسبة من أجر العامل، طالما أن ذلك يتم بعلم العامل ورضاه، وهو أمر متعارف عليه بين الطرفين.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يقوم به السائل هو من باب السعي والتسبب في الرزق للغير، وأن الحصول على مبلغ معين مقابل هذا الجهد لا حرج فيه، خاصة إذا كان معروفًا ومقبولًا لدى العمال، ويأتي في مقابل خدمة حقيقية تتضمن التنسيق وتوفير فرص العمل لهم.

دعاء لجلب الرزق بسرعة البرق

ومن الأسباب التي تعينك إلى جانب دعاء لجلب الرزق بسرعة البرق يقول الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، بضرورة المواظبة على ما يلي:

1- الإكثار من الصلاة على النبي فيصلي عليك الله تعالى وملائكته ويكفيك الهم أي يرزقك.

2- الإكثار من الاستغفار لما سبق بيانه في نصيحة سيدنا نوح إلى قومه.

3- بر الوالدين.

4- صلة الرحم إن البر والصلة لقول النبي : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

5- الدعاء قائلا: ادعو وقولوا: «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».