عاجل
تنظير وفزلكة على أعلى مستوى| مي عمر تشن هجومًا علي أحد زملائها بالوسط الفن.. فماذا حدث؟
«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»
ما الدليل على مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي؟.. الإفتاء ترد
ناقد رياضي: الأهلي يعاني دفاعيًا.. والزمالك فقد مكاسبه بعد السقوط أمام دجلة
نجم الأهلي السابق يرشح هذا المدرب لخلافة فيريرا
مصر تحظر استيراد مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «TPO» استجابة لتحذيرات أوروبية|فيديو
طهران: أوروبا فقدت أهلية الوساطة في الملف النووي.. ومستعدون لمواجهة التحديات
لأول مرة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري| شاهد
لو مستشفى طلب فلوس للطوارئ بلغ فورًا على 105
ارتفاع الأدنى للأجور.. بشرى للقطاع الخاص بعد تطبيق قانون العمل الجديد
ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ألاباما بدلا من كولورادو
مدبولي يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار ورؤية اقتصادية حتى 2030
ما الدليل على مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي؟.. الإفتاء ترد

المولد النبوي
المولد النبوي
أحمد سعيد

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف يتساءل عدد كبير من الناس عن مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي ويدور جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا، ما بين من يرى انه بدعة وآخر يرى انه مباح، وفي ذلك أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذه المسألة وبينت مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي بالدليل.

ما الدليل مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي؟

وفي هذا السياق، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، مشيرًا إلى أن الفرح بميلاده يدخل في باب شكر الله على النعم، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون".

وأجاب أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، عن سؤال حول جواز الاحتفال بالمولد النبوي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم يوم الإثنين، لأنه اليوم الذي وُلد فيه، كما ورد في الحديث الشريف، وهو ما يدل على مشروعية تمييز هذا اليوم والاحتفاء به.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الصحابة لم يحتفلوا بالمولد لأن النعمة كانت حاضرة بينهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاته، ظل المسلمون عبر العصور يحتفلون بالمولد الشريف، ويذكرون مآثر النبي وسيرته العطرة، ويظهرون الفرح بمولده.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الاحتفال لا يعني اتخاذه عيدًا شرعيًا، ولكنه مناسبة تعود كل عام، كما يُحتفل بمناسبات إسلامية أخرى مثل الإسراء والمعراج والهجرة النبوية، وغيرها من الأحداث التي تذكّر الأمة بتاريخها وقيمها.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الفرح برسول الله يرفع البلاء عن الأمة، والتعلق به يُعد من أعظم صور المحبة"، مؤكدًا أن ما يفعله الناس من مظاهر الفرح كصنع الحلوى أو التجمع لذكر شمائل النبي أو إقامة موائد طعام لا يتعارض مع الدين، بل يعبر عن حبهم وارتباطهم برسولهم الكريم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن من يُحرّم الاحتفال بمولد النبي عليه أن يُراجع مكانة رسول الله في قلبه، مضيفًا: "دعوا الناس تُحب رسول الله بطريقتها، ولا تحرموا عليهم الفرح به".

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

وليد صلاح الدين

يستحقها من زمان .. إعلامي يُعلّق على تولي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي

الونش

غضب في الزمالك من الونش لهذا السبب

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يعلن رحيل نجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

