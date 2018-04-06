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البابا تواضروس يترأس صلوات "الجمعة العظيمة" بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:55 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ا ش ا
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات "الجمعة العظيمة" من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور الأنبا صرابامون رئيس الدير والآباء الكهنة والرهبان.

وتمتد صلوات "الجمعة العظيمة" من صباح اليوم حتى وقت الغروب، وتتلى فيها العديد من الصلوات والقراءات الخاصة بأحداث صلب السيد المسيح وموته ودفنه، حسب المعتقد المسيحي، وتتزين الكنائس بالرايات والأعلام السوداء والورود، فيما تتلى جميع الصلوات والألحان بطريقة حزينة، ومن الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة : الجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة مساء غد السبت، بقداس عيد القيامة المجيد، ويترأس البابا تواضروس الثاني وأساقفة المجمع المقدس صلاة القداس بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية، بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية والأقباط، فيما تقام صلوات قداس العيد بجميع الكنائس والأديرة القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.

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