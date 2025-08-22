قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل

نورهان خفاجي

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (  معلومات الطيران )، وذلك بكلية المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

بحسب إعلان الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فإن الملفات يتم سحبها من كلية المراقبة الجوية بمقرالأكاديمية بمطار 6 أكتوبر ، حيث بدأ السماح بذلك منذ بداية أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يستمر فتح سحب الملفات حتى يوم 31 أغسطس.

يشترط للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام، أن يكون حاصل على مؤهل عال مناسب أو ما يعادله معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وأن لا يزيد السن عن 28 عاما.

يقبل البرنامج الذكور والأناث، شريطة أن يكون المتقدم من الذكور قدم أنهى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها، وبالنسبة للبنات، وجب التنوية أن العمل سيكون بجميع مطارات الجمهورية وليس مقتصر على نطاق القاهرة الكبرى فقط.

من ضمن الشروط أيضا، أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية واللغة الانجليزية وغيرها من الاختبارات المقررة للدراسة بالبرنامج.

أما شروط الالتحاق للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية، تكون نفس الشروط أيضا في الوظيفة الأولى، ولكن يفضل لهذه الدراسة أن يكون المتقدم خريج كليات علوم قسم رياضة أو هندسة مدني أو أداب جغرافيا GIS أو خرائط،  يشترط أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

نوهت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خلال إعلانها أن تعيين الخريجين يتم بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

معلومات الطيران الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المراقبة الجوية كلية المراقبة الجوية خدمات الملاحة الجوية

