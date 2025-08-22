قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أول رد من مصطفى يونس على قرار المجلس الأعلى للإعلام
وزير دفاع الاحتلال: سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة جديدة تضرب البلاد غدا
زيلينسكي: لا لقاء مع بوتين دون ضمانات أمنية
ارتفاع الرطوبة وعواصف رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم والهدف منه

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
محمد شحتة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: "إِنَّ مِن الشَّجرِ شجَرةً لا يسقُطُ ورقُهَا".

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقدي خاصَّة.

مسابقة دولة التلاوة

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن مسابقة "دولة التلاوة" تُعتبر أضخم وأبرز مسابقة قرآنية تلفزيونية في تاريخ مصر، موضحًا أنها تقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستهدف إبراز المواهب المصرية في التلاوة من أصحاب الأصوات المميزة الذين يسيرون على خطى كبار القراء.

وأكد الوزير أن هذه المسابقة ستقدّم صورة مشرِّفة تليق بريادة مصر في خدمة كتاب الله وأهله.

وأشار الأزهري إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، على نهج الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من عمالقة التلاوة، مشددًا على أن الوزارة تسعى من خلالها لإعداد جيل جديد يحمل الرسالة القرآنية بصوتٍ راقٍ وأداء متميّز يعكس جماليات المدرسة المصرية.

وأوضح أن الوزارة ستمنح المواهب التي تكشفها المسابقة فرصة إمامة المصلين في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وربط الأجيال الجديدة بروح التلاوة المصرية العريقة.

صلاة الجمعة خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

قوات الأمن

مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

ترشيحاتنا

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

أعراض نقص فيتامين د

اكتشف أعراض نقص فيتامين د

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

بالصور

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

فستان صيفي.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد