موضوع خطبة الجمعة اليوم والهدف منه

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: "إِنَّ مِن الشَّجرِ شجَرةً لا يسقُطُ ورقُهَا".

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقدي خاصَّة.

مسابقة دولة التلاوة

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن مسابقة "دولة التلاوة" تُعتبر أضخم وأبرز مسابقة قرآنية تلفزيونية في تاريخ مصر، موضحًا أنها تقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستهدف إبراز المواهب المصرية في التلاوة من أصحاب الأصوات المميزة الذين يسيرون على خطى كبار القراء.

وأكد الوزير أن هذه المسابقة ستقدّم صورة مشرِّفة تليق بريادة مصر في خدمة كتاب الله وأهله.

وأشار الأزهري إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، على نهج الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من عمالقة التلاوة، مشددًا على أن الوزارة تسعى من خلالها لإعداد جيل جديد يحمل الرسالة القرآنية بصوتٍ راقٍ وأداء متميّز يعكس جماليات المدرسة المصرية.

وأوضح أن الوزارة ستمنح المواهب التي تكشفها المسابقة فرصة إمامة المصلين في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وربط الأجيال الجديدة بروح التلاوة المصرية العريقة.