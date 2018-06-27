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أخبار العالم

قمة بوتين ترامب على جدول زيارة بولتون لموسكو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:26 ص
بوتين و ترامب
بوتين و ترامب
رويترز
يزور جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وربما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار مسعى للتمهيد لقمة بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يعقد بولتون مؤتمرا صحفيا بعد اجتماعاته في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش حيث قد يعلن عن موعد ومكان القمة التي يسعى الكرملين لعقدها منذ أشهر.

وهنأ ترامب بوتين هاتفيا في مارس آذار بعد فوزه في الانتخابات وقال إنهما سيجتمعان قريبا. لكن الروس شكوا منذ ذلك الحين من صعوبة التحضير لمثل هذا الاجتماع.

ووصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. والدولتان على خلاف بشأن عدد من القضايا منها سوريا وأوكرانيا واتهامات بتدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واتهامات بضلوع موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا في مارس آذار. ولذا فإن التوقعات ليست كبيرة فيما يتعلق بالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها أي قمة بين بوتين وترامب رغم قول ترامب قبل انتخابه إنه يرغب في تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا والتصريحات الإيجابية التي أبداها الرجلان تجاه بعضهما البعض من حين لآخر.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء إنه يرغب في إجراء مباحثات بشأن الأمن الدولي والاستقرار ونزع السلاح والمشكلات الإقليمية والعلاقات الثنائية. ولم يستبعد عقد اجتماع بين بولتن وبوتين.

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قمة بوتين ترامب على جدول زيارة بولتون لموسكو

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