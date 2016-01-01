حكم من شرب أو أكل ناسيا حال صومه

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض وهو أن من أكل أو شرب ناسيًا حال صيامه فقد أفسد صومه.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «شربت عندما كنت صائمة فهل فسد صومي بذلك؟»، أن من أكل أو شرب ناسيًا حال صيامه سواء أكان فى رمضان أو قضاء رمضان أو كان نذر أن يصوم أو فى صيام التطوع فالحكم واحد وهو أن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فصومكِ صحيح طالما أنكِ كنتِ ناسية.