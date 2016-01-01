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حوادث

اليوم .. محاكمة حبيب العادلى فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:02 ص
حبيب العادلى
حبيب العادلى
قسم الحوادث
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

كانت محكمة النقض ألغت في 11 يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

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