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معسكرات صيفية مجانية للشباب بالاكاديمية البحرية بـ بورسعيد..صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:33 م
معسكرات صيفية مجانية
معسكرات صيفية مجانية للشباب بفرع الاكاديمية البحرية ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت الدكتورة امل عصفور عميد كلية النقل بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة بورسعيد عن إنهاء الفرع الاستعدادات للبدء صباح السبت فى المعسكر الصيفى لتنمية مهارات الشباب للإعداد للمرحلة الجامعية .

وقالت عصفور أن المعسكر يستهدف تعريف الشباب بقدراتهم وتعريفهم بالحياه الجامعية وكيف تحقق ذاتك واحلامك وفقا لقدراتك بالاضافة لتهيئة الشباب للتفكير بشكل لوجستى بالاضافة لتنمية المهارات الفنية والرياضية فى جميع المجالات الرياضية والسباحة ومجموعه من المسابقات.

وشددت عصفور على ان المعسكرات مجانية بالكامل لجميع المتدربين شامله الالعاب والمسابقات والسباحة والملاعب بالاضافة لتوفير الاقامة الكاملة شاملة الوجبات للطلاب من خارج محافظة بورسعيد .

وأكدت عصفور على أن جميع الأقسام والإدارات تعمل من أجل تقديم شكل مختلف المعسكرات الصيفية.
معسكرات صيفية مجانية للشباب بالاكاديمية البحرية بـ بورسعيد..صور
معسكرات صيفية مجانية للشباب بالاكاديمية البحرية بـ بورسعيد..صور

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