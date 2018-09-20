محمد الحنفى يجتاز اختبارات الإعادة للحكام المرشحين بالقائمة الدولية

اجتاز محمد الحنفى حكم الساحة اختبارات الإعادة للياقة البدنية للحكام الدوليين وذلك الذى جرت فعالياته اليوم الخميس على مضمار نادي النصر الرياضى.



وانطلقت اختبارات الوارنر تيست تحت إشراف اللجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، وفي حضور وجيه أحمد نائب اللجنة والدكتور عزب حجاج، مدير اللجنة.



يذكر أن اللجنة الرئيسية للحكام سوف ترسل قائمة الحكام الدوليين عن العام الجارى خلال شهر أكتوبر المقبل الى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

