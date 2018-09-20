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رانيا المشاط: الفنون والترفيه جزء أساسي من السياحة

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:42 م
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة السياحة
كـريـم الخـطـيب
قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن مهرجان الجونة السينمائي كان متميزا العام الماضي، وكان له متابعين في جميع أنحاء العالم خاصة بوجود النجوم العالميين.

وأضافت رانيا المشاط خلال فعالیات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي التي تعقد خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر الجاري، أن الفنون والسينما فى مصر معروفة منذ آلاف السنين والجميع يشيد بهم.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى أنهم يركزون الآن على الفنون والترفيه ليكونوا جزءا أساسيا من السياحة خلال الفترة القادمة، موضحة أنها تتمنى أن ترى نماذج مشرفة مثل مهرجان الجونة.

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