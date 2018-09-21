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أخبار العالم

شاهد .. تفاصيل واقعة السطو على فرع بنك الخليج في الكويت

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
سمر صالح
فتحت الجهات الأمنية في دولة الكويت، تحقيقًا للتوصل لشخص مجهول نفذ عملية سطو مسلح في وضح النهار على فرع بنك الخليج في منطقة حولي،مهددًا الموظفين بسلاح يشتبه أنه “لعبة” وبتفجير نفسه، حيث استولى على مبلغ 5 آلاف دينار (16,500 دولار) وفر هاربًا.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد كشف مصدر أمني، أن المجهول حرص على التلفظ بعدة كلمات مصرية، ومن المرجح أنه تعمد ذلك في محاولة للتضليل بشأن هويته، مبينًا أنه بناء على التسجيلات اتضح أن الجاني تعمّد الخلط بين اللهجتين المحلية والمصرية، وهو ما يعني أن الجاني خطط مسبقًا لواقعة السطو.

ونوه إلى أنه تم تتبع خط سير اللص بعد خروجه من فرع البنك، حيث تبين دخوله إحدى البنايات، وخرج لاحقًا ليدخل بناية أخرى، ومن ثم إلى سوق مجاور، وبعدها فقد أثره، لافتًا إلى أن كل المباني التي دخل إليها اللص تم تمشيطها ولم يعثر بداخلها على الملابس النسائية "العباءة والنقاب" التي كان يرتديها وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة.

واستبعد المصدر فرضية أن يكون المسدس لعبة، لكنه قال إن هذا سيتضح بعد ضبط الجاني والتحقيق معه.

يذكر أن كاميرات مراقبة رصدت لصًا دخل متنكرًا بعباءة ونقاب إلى فرع البنك، وقد أشهر مسدسًا وهدد الموظفين به وبتفجير نفسه، متحدثًا باللهجة المصرية، حيث سطا على أموال من موظفي البنك ثم فر هاربًا.

وكان بنك الخليج قد أعلن أمس، عن حدوث سطو مسلح على أحد فروعه، مؤكدًا عدم وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين.


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