المتحف المصري الكبير.. مدبولي: توجيهات الرئيس السيسي أنهت مشروعا بدأ منذ 30 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي إننا اليوم أمام حدث فريد من نوعه هذا الحلم هو افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا الى أنه صرح عالمي يقدم من مصر كهدية لكل العالم من دولة يعود تاريخها لالاف السنين واليوم فخر واعتزاز لرئيس وحكومة ليشهد افتتاح هدية مصر للعالم اجمع.

وأضاف اننا لنكون قادرين على الافتتاح اليوم لكن بدأت الفكرة منذ 30 عاما وبدأت الدولة في خطوات التنفيذ ولكن توقف المشروع من 2011 حتى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انهاء المشروع باحسن صورة تقدم مصر للعالم.

واوضح انه عندما دارت عجلة المشروع كان لم ينفذ به سوى القليل وان كافة الاعمال تما بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية، مهنئًا كل من شارك واطلق الفكرة لنصل اليوم للافتتاح الرسمي.

ووجه مدبولي الشكر لرجال القطاع الخاص الوطني الذي ساهم مع الدولة في تنفيذ حفل اليوم مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة منصور ومحموعة حديد عز وشركة حسن علام القابضة وتحالف البنوك وشركة العاصمة للتنمية العمرانية ومشاركتهم نموذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الفعاليات الوطنية.