إل باييس الإسبانية: المتحف الكبير صُمم ليكون الأكثر شمولًا في العالم للحضارة المصرية

نشرت صحيفة إل باييس الإسبانية، اليوم السبت تقريرا حول افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس الذي لبى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت صحيفة "إل باييس" في تقريرها "انتهت لعنة المتحف المصري الكبير، الذي صُمم ليكون المتحف الأكثر شمولًا في العالم للحضارة المصرية القديمة بعد أكثر من عقدين من وضع حجر الأساس".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه "بعد أن شهد المتحف المصري الكبير ثلاثة أنظمة سياسية، وثورات وعدة حروب إقليمية، وجائحة، يُفتتح هذا المكان أخيرًا يوم السبت".

وقالت "إل باييس" إنه من المقرر إقامة احتفالات كبرى، لافتتاح المتحف المصري الكبير حيث تأمل مصر من خلاله أن تكشف للعالم عن هذا الإنجاز الغير مسبوق.

واستحوذ افتتاح المتحف المصري الكبير على اهتمامات وسائل الإعلان العربية والدولية ، نظرا للأهمية الكبرى لهذا الحدث الذي يحضره أكثر من 70 قائد حول العالم ويستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في هذا الحدث المرتقب.