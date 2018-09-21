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أخبار البلد

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة الرئيس إلى أمريكا

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:51 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة، لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية زيارة للرئيس تستغرق 6 أيام ، يشارك خلالها في أعمال الـــدورة الــ ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعلنت سلطات المطار حالة الطوارئ ، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى ، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار ، وانتشرت الخدمات الأمنية ، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة .

وانطلقت أعمال الـــدورة الــ ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضى فى المقر الرئيسى للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، والتى تركز فى دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمــن والسلم الـدولـيـين ومكافحة الإرهـــاب وحقوق الإنسان .

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