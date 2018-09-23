بن سحيم: الأشقاء يحتفلون وبلادي منبوذة بسبب النظام القطري العابث

غرد المعارص القطري، سلطان بن سحيم آل ثاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منددا بسياسات نظام الحمدين في الدوحة، والتي جعلت بلاده منبوذة ومعزولة بين الدول العربية.



وقال بن سحيم: "بينما المملكة تحتفل باليوم الوطنى السعودى الـ88 وبينما يفرح ويحتفل الأشقاء باليوم الوطنى لشقيقتهم الكبرى، تبقى بلادى معزولة منبوذة منسية فى أزمتها، بسبب سياسات نظام عابث، فرق الأخوة عن أخيهم، والأسر عن أهاليهم أعاننا الله يا أهل قطر على هذا النظام التعيس".



واحتفل العالم العربي باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، فيما عدا النظام القطري، الذي مضى أكثر من عام على مقاطعة الرباعي العربي (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) بسبب دعمه للإرهاب وتأجيج الفتن والصراعات بالشرق الأوسط.