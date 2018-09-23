القومي للشهداء: دعم مالي للطلاب المتفوقين للحصول على منح دراسية بالخارج

تقدم السيد اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالتهنئة لأبنائه الطلاب من أبناء شهداء ومصابي الوطن بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق .





وأعلن المجلس القومي عن إعفاء جميع أبناء الشهداء والمصابين من كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعي طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 356 لسنة 2018، وأيضًا إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالجامعات المصرية من المصروفات الدراسية .



