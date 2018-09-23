الأمير هاري يتعرض لموقف محرج بسبب سرقته لـ السمبوسة .. فيديو

تعرض الأمير هاري لموقف محرج أمام عدسات الكاميرا، التي التقطته وهو يخبئ قطع السمبوسة خلف ظهره، أثناء الاحتفال بنشر كتاب الطهي الخيري الذي تدعمه زوجته الأميرة "ميجان ماركل".



وأظهر مقطع الفيديو المتداول، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، الأمير البالغ 34 عامًا، دوق ساسيكس، وهو يتناول السمبوسة من الطبق ويخبئها خلف ظهره، ليتناولها فيما بعد، وعندما لاحظ أنه تم تصويره ابتسم للشاشة.



وأقيمت هذه الاحتفالية في خيمة كبيرة خارج قصر "كنسينغتون، احتفالًا بإطلاق كتاب الطهي الخيري والذي تدعمه دوقة ساسيكس، لمساعدة ضحايا حريق برج جرينفيل.



ويعتبر هذا المشروع الخيري الأول لميغان ماركل بعد أن أصبحت فردا من العائلة المالكة البريطانية، والمتمثل في دعم كتاب بعنوان "Together: Our Community Cookbook"، والذي صدر، يوم الجمعة الماضي، لدعم النساء اللواتي تأثرن بحريق برج جرينفيل وعائلاتهن وجيرانهن.



