اسلام فؤاد يصدم الزمالك ويدرك التعادل للمقاولون .. فيديو

أدرك اسلام فؤاد لاعب المقاولون هدف التعادل فى مرمى فريق الزمالك من تسديدة قوية فى الدقيقة 30 خلال المباراة المقامة حاليا ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على ملعب بتروسبورت.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على الراحل عادل هيكل حارس مرمى النادى الأهلى أعقبها هجوم مكثف على مرمى ذئاب الجبل ونجح محمود ابوالسعود حارس المقاولون فى اخراج الكرة الى ضربة ركنية.



وحصل كاسونجو فى الدقيقة الرابعة على ركلة جزاء من لمسة يد لمدافع ذئاب الجبل إحتسبها امين عمر حكم اللقاء الدولى سددها محمود علاء فى الشباك معلنا عن الهدف الأول.



وألغى حكم اللقاء فى الدقيقة 16 هدفا أحرزه الكونجولى كابونجو كاسونجو عقب تلقيه تمريرة من الجهة اليمنى أرسلها التونسي حمدى النقاز سددها برأسه فى شباك حارس الذئاب.



و فى الدقيقة 28 سدد ابراهيم حسن كرة قوية تصطدم برأس يوسف اوباما وتعلو عارضة مرمى المقاولون العرب ومرر احمد على كرة داخل منطقة الجزاء الى طاهر محمد طاهر الذى منحها هدية الى اسلام فؤاد فى الدقيقة 30 سددها بقوة على يسار جنش حارس الزمالك.



