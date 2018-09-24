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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: سنربح الحرب التجارية ضد الصين

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:33 ص
وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي
شريف سيد
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد، أن بلاده ستربح الحرب التجارية مع الصين.

وقال بومبيو في حواره برنامج "فوكس نيوز صاندي" إن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات"، محملا بكين مسؤولية النزاع بين البلدين، الذي يستخدم فيه سلاح الرسوم الجمركية.

وتابع بومبيو: "إذا أردنا أن نسمي هذا حربا تجارية، فنحن عاقدو العزم على ربحها".

ووعد بومبيو بحمل الصين على أن "تتصرف كما ينبغي لها كقوة كبرى عالمية، وأن تُظهر شفافية وتحترم دولة القانون".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت فرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من اليوم الاثنين بقيمة 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية، وردت الصين بإعلان رسوم جمركية جديدة على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.

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