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رئيس البنك ومدير صندوق النقد الدولي يشيدان بمسيرة مصر في الإصلاح الاقتصادى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:43 ص
رئيس البنك الدولي
رئيس البنك الدولي يشيد بخطوات مصر الناجحة في مسيرة الإصلاح
كتب محمد عبد المنعم
قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن رئيس البنك الدولي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أشادا خلال لقائهما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بما حققته مصر من خطوات ناجحة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات ، وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي تحت قيادة حكيمة ، وبالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعمًا لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.

وفِي ذات السياق أكدت السيدة كرستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ، أن عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر أحرزت نجاحا وتقدما مشهودا له من قبل صندوق النقد الدولي ، وكذلك المؤسسات الاقتصادية العالمية.

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