ختام مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2018 بمطرانية الفيوم.. صور

نظمت كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم احتفالية ختام فاعليات مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠١٨ والتي أقيمت تحت شعار "كونوا مستعدين".



حضر الاحتفالية نيافة الأنبا أبرآم أسقف الفيوم ولفيف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين شاركوا في خدمة المهرجان.



في بداية الحفل، أوصي نيافة الأنبا أبرآم الحاضرين بضرورة الاهتمام والتفوق في جميع النواحي العلمية والكنيسة والروحية، كما استمع نيافته للأطفال الموهوبين في الألحان الكنسية ممن شاركوا في المهرجان.



وفي الختام تم تكريم الجوائز على الفائزين في تصفيات الإيبارشية في جميع مسابقات المهرجان من جميع المراحل بقطاعات الخدمة بالكنيسة.



كما سلم خدام المهرجان هدية تذكارية تقديرًا لجهدهم المميز في خدمة المشاركين في المهرجان. وكذلك خدام النظام والكشافة والمرشدات، حيث بلغ إجمالي المكرمين حوالي ٥٠٠ شخص.



يذكر أن معظم كنائس الإيبارشية تقيم في توقيتات متتابعة، احتفالات مماثلة بهذه المناسبة.