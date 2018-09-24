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إحالة طبيبى أسنان وصيدلى للتحقيق لعدم تواجدهم بوحداتهم الصحية بالأقصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
شمس يونس
قرر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إحالة طبيبي أسنان وصيدلي، للشئون القانونية مع خصم حافز شهر سبتمبر، لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها اليوم وكيل وزارة الصحة، لعدد من الوحدات الصحية، اليوم الاثنين، رافقه خلالها مدير الرعاية الأساسية ومدير التخطيط ومدير الإدارة الهندسية.

شملت الجولة مستشفى حميات أرمنت حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي، وتابع بدء تطوير قسم الأطفال بواسطة إحدى الجمعيات الأهلية، كما ناقش عملية توفير مولد كهربائي للمستشفى، كما تفقد مركز صحة الأسرة بالديموقراط ولاحظ عدم تواجد طبيب المركز.
إحالة طبيبى أسنان وصيدلى للتحقيق لعدم تواجدهم بوحداتهم الصحية بالأقصر
إحالة طبيبى أسنان وصيدلى للتحقيق لعدم تواجدهم بوحداتهم الصحية بالأقصر
إحالة طبيبى أسنان وصيدلى للتحقيق لعدم تواجدهم بوحداتهم الصحية بالأقصر

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