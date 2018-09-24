ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:44 ص
حازم ياسين
حازم ياسين
عمرو الحلوانى
توفي حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك، فجر اليوم الإثنين، بعد معاناة قصيرة مع المرض في الفترة الأخيرة، وإجرائه أكثر من جراحة.

اشتهر حازم ياسين أمين الصندوق بنادي الزمالك والأستاذ بالجامعة الأمريكية بحبه للعمل بنادي الزمالك في صمت ، فهو قامه من العلم التجاري ، واستطاع ان يفوز بمنصب امين الصندوق بنادي الزمالك للدوره الثانيه علي التولي بـ22 ألفا و476 صوتا فلم يسع يوما لمنصب داخل نادي الزمالك وقد تواجد بالدوره الثانيه لانتخابات التاني بعد الحاح شديد من الكثيرين.

كان اول تصريح له عقب الفوز بمنصب امين الصندوق هو : «ربنا يقدرنا ونرد الجميل للجمعية العمومية المحترمة».

تحمل الكثير من اجل نادي الزمالك وواجه الكثير مع المجلس الابيض من الازمات الماليه واستطاع حل الكثير منها وزيادة الموارد الماليه للنادي .

وواجه ياسين قبل وفاته الكثير من الشائعات المغرضه والتي حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي نفي ما تردد حول سفر أمين صندوق النادي الأبيض إلى أمريكا بداعي الهروب من تحقيقات النيابة في تغيير العمله والتي حرص علي التواجد في الجمعية العمومية الاخيره رغم مرضه الشديد ، ولم يسافر كما ردد البعض وقيامه عقب الجمعيه باجراء عمليه جراحيه بالاحبال الصوتيه.

ترشيحاتنا

اتفاق مصرى بريطاني لنقل تكنولوجيا وخبرات استكشاف الغاز الطبيعى.. صور

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أسعار الحديد اليوم الاثنين 24 سبتمبر 2018

أحمد مرتضى منصور ينعي حازم ياسين

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

الأهلي يعود للتدريبات اليوم قبل مواجهة النجمة اللبناني

مرتضى منصور: لن نخوض مباريات بالدوري في هذه الحالة

بشرى تكشف سبب بكائها في مهرجان الجونة السينمائي

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو

تعرف على منافس المصرى فى نصف نهائى الكونفيدرالية

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

مدير محطة الجبل الأصفر: ننتج ما يكفى لرى 150 ألف فدان يوميا.. فيديو
أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو
محافظ الفيوم: نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس.. فيديو
زايد: مصر ستلقي كلمة أمام الأمم المتحدة عن تجربتنا في مكافحة السل..فيديو
محافظ كفر الشيخ: انتظام 800 ألف طالب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟