ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

توفي حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك، فجر اليوم الإثنين، بعد معاناة قصيرة مع المرض في الفترة الأخيرة، وإجرائه أكثر من جراحة.



اشتهر حازم ياسين أمين الصندوق بنادي الزمالك والأستاذ بالجامعة الأمريكية بحبه للعمل بنادي الزمالك في صمت ، فهو قامه من العلم التجاري ، واستطاع ان يفوز بمنصب امين الصندوق بنادي الزمالك للدوره الثانيه علي التولي بـ22 ألفا و476 صوتا فلم يسع يوما لمنصب داخل نادي الزمالك وقد تواجد بالدوره الثانيه لانتخابات التاني بعد الحاح شديد من الكثيرين.



كان اول تصريح له عقب الفوز بمنصب امين الصندوق هو : «ربنا يقدرنا ونرد الجميل للجمعية العمومية المحترمة».



تحمل الكثير من اجل نادي الزمالك وواجه الكثير مع المجلس الابيض من الازمات الماليه واستطاع حل الكثير منها وزيادة الموارد الماليه للنادي .



وواجه ياسين قبل وفاته الكثير من الشائعات المغرضه والتي حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي نفي ما تردد حول سفر أمين صندوق النادي الأبيض إلى أمريكا بداعي الهروب من تحقيقات النيابة في تغيير العمله والتي حرص علي التواجد في الجمعية العمومية الاخيره رغم مرضه الشديد ، ولم يسافر كما ردد البعض وقيامه عقب الجمعيه باجراء عمليه جراحيه بالاحبال الصوتيه.

