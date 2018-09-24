وزير الرياضة يفتتح بطولتى فاطمة بنت مبارك والجائزة الكبرى للرماية

يفتتح مساء اليوم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات بطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات وبطولة الجائزة الكبرى للرجال، والتي تقام على ملاعب نادي الرماية ونادي صيد 6 أكتوبر وتستمر حتى ١ أكتوبر المقبل بمشاركة 8 دول من مختلف أنحاء العالم وهي "الكويت، الإمارات، إيطاليا، كازاخستان، بلغاريا، أرمينيا، السودان وتونس"، وتبدأ المنافسات الأربعاء المقبل.



وتأتي بطولة الشيخة فاطمة في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الرماية المصري مع الإمارات للعام الثاني على التوالي، حيث استضافت مصر البطولة في نسختها الأولى خلال العام الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا من حيث المنافسة والمشاركة القوية من جميع اللاعبات المشاركات.

