الشهاوي:السيسي أول رئيس مصري يشارك 4 دورات متتالية بالأمم المتحدة..فيديو

قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك منذ توليه رئاسة الجمهورية في 4 دورات للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ليكون بذلك أول رئيس يشارك في 4 دورات متتالية، كما حرص على رئاسة وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى من هذه الدورات، والتي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام.





كما عقد الرئيس عددا من اللقاءات مع زعماء ومسؤولي الدول من جميع دول العالم خلال تلك الدورات عادت بشكل كبير على علاقات مصر بالخارج حيث عقد 64 قمة فى 4 مشاركات للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو قنديل ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى المصرية، ان خطابات الرئيس السيسي اتسمت خلال زياراته السابقة بالأمم المتحدة بالشمولية والوضوح وتوجيه رسائل مباشرة لدول العالم، بالإضافة إلى أنها تمثل رؤية مصر للعديد من الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، مثل القضية الفلسطينية، والأزمة فى سوريا واليمن وليبيا، وسبل الحرب على الإرهاب.





وأشار إلى أن سفر الرئيس السيسي للمشاركة في الدورة الـ 73 للجمعية العامة شهد طلب عدد من الرؤساء مقابلته على رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون.



