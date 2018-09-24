المشاكل الأسرية تتسبب فى انتحار طالب جامعى بالمحلة

لقي شاب فى العقد الثاني من عمرها مصرعه ، شنقا داخل غرفة منزله بسبب مروره بأزمة نفسية مفاجئة بقرية محلة أبوعلي بالمحلة الكبري بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المحلة العام استعدادا لدفنه.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بورود افراد عائلة الشاب " مهند .أ.ز " 19 سنه طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة المنصورة ومقيم بقرية محلة أبوعلي بدائرة المركز يفيد بانتحار نجلهم بشكل مفاجىء بمنزل العائلة.



وانتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث بمنزل عائلة الشاب المنتحر وتبين لضباط المباحث وجود حبل مثبت بسقف منزل غرفة نوم الشاب قد استخدمه كوسيلة للانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية مفاجئة وتسبب فى موته.



تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت تشريح ودفن الجثة وتسليمها الى ذويه.