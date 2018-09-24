بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائه، نقدم بثًا مباشرًا من أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «نيلسون مانديلا» للسلام بمدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل، ومن المقرر أن يلقي كلمة بهذه المناسبة أمام القمة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.​