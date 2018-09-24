فاتنات هوليوود يرتدين أزياء من أسيوط.. رحلة فن التللي من الصعيد للعالمية

نوع مختلف من تطريز القماش، لا يقتصر على الخيوط اللامعة للتزيين فقط، بل يروي قصة في كل قطعة بهذه الخيوط اللامعة الممتزجة ألوانها لتخلق أشكالا عبارة عن رموز تُوضع في صفوف أفقية، فن «التللي» الذي توارثته السيدات في مصر منذ مئات السنين يوشك على الاندثار، لأنه لم يلق اهتماما من سيدات الجيل الحالي كما في السابق.
ويبقى السؤال الأهم .. ما هو فن التللي؟ وكيف وصل للعالمية؟
ويبقى السؤال الأهم .. ما هو فن التللي؟ وكيف وصل للعالمية؟
كان الحجاب الذي يوضع على رأس العروس قديما يجب أن يكون بتطريز التللي، لجلب الحظ السعيد لها ومنع الحسد، فكان الاستخدام الأكثر لـ التللي قديما هو الاستخدام الشخصي، وكان يقسم بالألوان وفقا لكل فئة عمرية، فعند خطبة الفتاة يكون ثوبها مطرز بالتللي ذو اللون البني الفاتح، أما في زفافها فيكون ثوبها بالكامل والطرحة بالتللي الفضي كثير الزخرفة.